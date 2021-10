’Anderhalve ton winst voor Meilandjes na verkoop villa’

Martien en Erica Meiland verhuisden begin dit jaar na een conflict met de gemeente vanuit de Achterhoek naar Noordwijk. De Chateau Meiland-sterren kochten daar de moderne woning van Kensington-drummer Niles Vandenberg. Ze betaalden er volgens RTL Boulevard toen 2.695.000 euro voor en het huis zou aan de nieuwe eigenaar voor 2.850.000 euro zijn verkocht.

De reden voor de snelle verkoop is dat het huis weinig beschutting biedt tegen nieuwsgierige fans. „Dit huis is gewoon te druk. Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan”, zei Martien Meiland daar eerder al eens over.