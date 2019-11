Rechtszaak Woody Allen tegen Amazon van de baan

Allens claim kwam nadat Amazon weigerde de 83-jarige regisseur verder te helpen bij het maken en verspreiden van vijf films waaronder A Rainy Day in New York. De beslissing werd genomen na de aanhoudende beschuldigingen van dochter Dylan Farrow die beweert in de jaren negentig door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was.

A Rainy Day in New York is nog altijd niet uitgebracht in de Verenigde Staten. In Nederland was de 50e film van Allens hand afgelopen zomer te zien in ruim veertig zalen.

Na beschuldigingen van Dylan Farrow hebben verscheidene acteurs zeggen nooit meer met de regisseur te willen werken. Allen blijft volhouden aan zijn onschuld.