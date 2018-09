Jeroen Pauw is boos op de NPO

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

5 Jaar Later, het programma waarin gasten geconfronteerd worden met uitspraken die ze vijf jaar eerder deden, is niet langer te zien bij de NPO, maar bij RTL. Jeroen Pauw heeft het presenteerstokje over moeten dragen aan Beau van Erven Dorens en daar is de presentator niet bepaald blij mee. „Ja, dat is geen vrije keus. De NPO heeft besloten dat ze iets anders wilde. Dat vond ik pijnlijk.”