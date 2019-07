Ex-topsporters laten tranen vloeien

Hans van Breukelen, Erben Wennemars, Elis Ligtlee, Bas van de Goor, Leontien van Moorsel en Kim Lammers brachten een week met elkaar door in een kasteel. Ⓒ Foto EO/Ruben Timman

In het nieuwe Meer dan goud wonen zes ex-topsporters een week onder één dak. Ze delen lief en leed, waarbij de emoties soms hoog oplopen. „Wij zijn gewend onze kwetsbaarheid te tonen”, zegt voormalig hockeykampioene Kim Lammers. „Iedereen is heel open. Het is denk ik een mooi, puur programma geworden.”