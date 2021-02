Realityster reageert op vermeende affaire met verloofde Jennifer Lopez

De geruchten kwamen vorige maand op gang na een reünie-uitzending van Southern Charm, een reallife serie over de high society in South Carolina. Een van de castleden zei daarin dat Madison naar Miami was gevlogen om het met een voormalig honkbalspeler te doen. Zij liet daarop weten: „Ja, hij nam contact met me op en we hebben berichten naar elkaar verstuurd. Maar het was niet meer dan dat.”

Toen de naam van de sporter ter sprake kwam werd deze in de uitzending weggepiept, maar woensdag bevestigde een andere collega uit de serie dat het gesprek over Alex ging en dat zij de oud-atleet had zien facetimen met Madison. Zij liet woensdag aan de New York Post weten dat ze inderdaad weleens met Alex had gebeld. „Dat is waar, maar er is nooit iets fysieks gebeurd, er heeft nooit iets gespeeld tussen ons. Hij is gewoon een kennis. Ik wil niet dat dit zorgt voor problemen in zijn familie, of de mijne. We zijn allebei onschuldig.”