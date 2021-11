Ed Sheeran wilde coronabesmetting liever privé houden

Eind oktober testte de zanger positief op corona. „Ik kondigde het een paar dagen erna aan”, vertelt Sheeran. „Het is nogal raarom het te krijgen en het dan aan de wereld bekend te moeten maken.” De zanger had het liefst niets gezegd, maar vond dat hij eerlijk moest zijn tegenover zijn fans. „Ik wilde het echt niet aan iedereen aankondigen, maar ik moest drie grote dingen in Engeland afzeggen en ik wilde niet onbeleefd zijn zo van: ik wil hier gewoon niet voor komen opdagen.”

Ondertussen is de zanger uit quarantaine en is hij bijna weer helemaal opgeknapt. Volgens Sheeran had hij ondanks dat hij volledig gevaccineerd is ’echt slechte symptomen’ van het virus.