Trudeau: ’Nog veel te bespreken over komst Harry en Meghan’

De Canadese premier Justin Trudeau zegt dat er nog veel te bespreken valt over de beslissing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan om afwisselend in Canada en in het Verenigd Koninkrijk te gaan wonen. Volgens hem roept het plan van de hertog en hertogin van Sussex nog veel vragen op, bijvoorbeeld over wie er straks verantwoordelijk is voor de kosten van de veiligheid van het paar.