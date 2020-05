Belgravia: Geheimen in hoge kringen

Voor het kostuumdrama is op zo’n twintig verschillende historische locaties gefilmd. „Hoogst uitzonderlijk voor slechts zes uur televisie”, volgens producer Gareth Neame. Ⓒ KRO NCRV

Een meeslepend kostuumdrama over het huwelijk, legitimiteit, vooraanstaande families en Londen. Dat is Belgravia, het nieuwe Britse kostuumdrama van de makers van Downton Abbey. De serie speelt zich af rond 1840 in de high society-kringen van Belgravia, een Londense wijk in opkomst. Opvallend: in het echte Belgravia is niet één scène opgenomen.