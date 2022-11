Roxeanne Hazes: ’Ik heb een hoop shit te verwerken uit mijn verleden’

„Ik heb een lange tijd heel diep gezeten”, vertelt Hazes aan 100%NL Magazine. „Dan is het moeilijk om te weten wat je wilt doen, waar je mee bezig wilt zijn. En we hebben twee coronajaren achter de rug.”

„Voor mij was het prettig om weer even aan mezelf te werken en lekker in therapie te gaan. Ik heb een hoop shit te verwerken uit mijn verleden. Maar ik ben er weer. Ik bedoel – nooit helemaal – het blijft een eeuwige strijd; mentale gezondheid.”

Album

Het gaat nu dus weer goed met Hazes en dat komt deels door het nieuwe album waar ze aan werkt. „Ik heb zin in wat komen gaat. Ik voel me ontzettend goed. De muziek die wij aan het maken zijn, is bijzonder. Het hele album werkt voor mij als een grote therapie. Ik kan niet wachten om het mensen te laten horen, om straks weer lekker op tour te gaan en een feestje te maken. Daar heb ik heel veel zin in en behoefte aan.”