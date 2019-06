Lena Headey wilde betere dood voor Cersei

Lena Headey Ⓒ BSR Agency

Lena Headey, beter bekend als koningin Cersei in de hitserie Game of Thrones, geeft in een interview met The Guardian toe dat ze graag had gezien dat haar personage een beter einde had gekregen. In het laatste seizoen werd Cersei namelijk, samen met haar tweelingbroer Jaime, geplet onder vallende stenen.