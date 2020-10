Andy van der Meijde is bezig met eigen voetbalpraatprogramma

„Ik zou wel in een voetbalpraatprogramma willen zitten. Ik vind dat heerlijk”, zei de inmiddels 41 jaar oude ex-voetballer. „Ik ben ook bezig om zelf iets op te zetten voor een voetbalpraatprogramma, maar dan beginnen we eerst online. Als het dan gaat lopen, zien we wel of een zender het misschien wil hebben.”

Vanaf maandag is de serie Andy Niet te Vermeijde te zien. Andy gaat op bezoek bij tien bekenden uit de voetballerij.

Van der Meijde scoorde de afgelopen jaren al goed met zijn programma ’Bij Andy in de auto’. In de YouTube-serie interviewt hij op een luchtige manier voetballers en bekende Nederlanders.