Emma Roberts en Garrett Hedlund uit elkaar

Een insider vertelt aan People: „Het is verdrietig en ze doen hun best om een zo goed mogelijk co-ouderschap aan te gaan. Het is een moeilijke tijd geweest.”

Roberts en Hedlund begonnen in maart 2019 met daten en verwelkomden dochter Rhodes in december 2020. Volgens de bron was het krijgen van een baby tijdens de pandemie een stuk moeilijker dan ze hadden verwacht. „Hedlund haalde na de bevalling van alles in huis waar Roberts van hield en zorgde er zo voor dat ze zich helemaal op haar gemak voelde.”

De ster van American Horror Story was eerder verloofd met Evan Peters, met wie ze een relatie had van 2012 tot 2019. Hedlund was kort verloofd met Kirsten Dunst, met wie hij van 2012 tot 2016 samen was.