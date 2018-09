Netflix stopt met House of Cards

Dat meldt Deadline. Dat betekent dat het zesde seizoen ook meteen het laatste is. Netflix laat in een verklaring weten: „Media Rights Capital en Netflix zijn ontsteld door het nieuws rondom Kevin Spacey. Producenten van beide bedrijven zijn vanmiddag in Baltimore aangekomen om met de cast en crew te praten en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en gesteund. Kevin Spacey is op dit moment niet op de set aan het werk.”

Spacey werd eerder vandaag beschuldigd van seksuele intimidatie door Star Trek-acteur Anthony Rapp. Hij beweerde dat Spacey tijdens een feestje in 1986, Rapp was toen veertien, op hem klom. De steracteur claimt zich het voorval niet te herinneren.

De beslissing van Netflix komt enkele uren nadat Spacey zich via Twitter verontschuldigde “voor dit zeer ongepaste gedrag”. Volgens Deadline zou ook zijn rol in de film Gore op de tocht staan.