The Talk keert maandag terug zonder Sharon Osbourne

Andere presentatrices van de show, onder wie Sheryl Underwood en Carrie Ann Inaba, keren zonder Osbourne terug om de speciale aflevering te maken. In de aflevering van maandag zullen meerdere experts tips geven over het hebben van gesprekken over diversiteit, gelijkheid en racisme.

Osbourne kwam begin maart onder vuur te liggen nadat zij in een uitzending van The Talk een woordenwisseling kreeg met collega Sheryl Underwood. De dames raakten met elkaar in de clinch over het feit dat Osbourne haar goede vriend Piers Morgan had verdedigd nadat hij had uitgehaald naar Meghan, de vrouw van prins Harry, na haar interview met Oprah Winfrey. Underwood vroeg Osbourne wat mensen ervan moeten denken dat het daardoor lijkt alsof zij zijn uitspraken goedkeurde, die door velen als racistisch zijn bestempeld.

Na de uitzending kwamen verhalen naar buiten dat de vrouw van rocker Ozzy Osbourne, al meer dan tien jaar een van de gezichten van The Talk, achter de schermen racistische opmerkingen maakte tegen haar collega's. De presentatrice ontkende de aantijgingen maar besloot wel te stoppen met het programma.