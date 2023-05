Bezittingen Amy Winehouse en Kurt Cobain geveild

Van Cobain is onder meer een kapotgeslagen gitaar te koop. Ook wordt een handgeschreven setlist van een optreden van zijn band Nirvana uit 1991 aangeboden. Van Winehouse worden tientallen kledingstukken geveild. Zo ook de jurk die de zangeres droeg in 2004 in de videoclip van Fuck me pumps.

Verder worden instrumenten, kleding, accessoires en andere objecten aangeboden van allerlei andere grote namen. Zo kan er worden geboden op items van onder meer The Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Jimi Hendrix, Tupac, Madonna en Michael Jackson.

Een van de bijzonderste items is volgens het veilinghuis een akoestische gitaar die artiesten tijdens de beginjaren van het Britse muziekprogramma Top of the pops hebben gesigneerd. Op het instrument staan meer dan 35 handtekeningen van onder anderen Neil Diamond, Dusty Springfield, The Rolling Stones en The Beatles. Julien’s Auctions verwacht dat de gitaar tussen de 100.000 en 200.000 dollar zal opbrengen.