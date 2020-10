’Vrouw Phil Collins dumpte hem via appje’

Nu blijkt dat Cevey met een appje had laten weten dat ze Collins zou verlaten voor een andere man. Volgens The Sun stuurde zij Collins slechts een berichtje waarin ze zei ’dat ze iemand had gevonden en wilde kijken of ze weer gelukkig kon zijn’. Cevey zou het berichtje in juli hebben gestuurd, en was een maand later al getrouwd.

Dat Collins nu met een berichtje is gedumpt, is opvallend. Over de zanger zelf gingen namelijk jarenlang geruchten dat hij zijn relatie met zijn toenmalige vrouw Jill per fax had beëindigd. Zelf heeft Collins die geruchten ontkend.

Cevey is Collins’ derde vrouw. Het koppel was van 1999 tot 2008 getrouwd en ze hebben samen twee kinderen. In 2016 kwamen ze weer samen en waren er zelfs plannen om weer te gaan trouwen.