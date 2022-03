Amy Schumer: ’Eerlijk zijn over liposuctie’

„Als iemand vroeger tegen mij over liposuctie begon, dan vond ik dat echt iets geks en verklaarde ik altijd dat ik nooit iets zou laten doen”, aldus Schumer. „Maar dat was anders toen ik eenmaal 40 was en een keizersnede had ondergaan.”

Schumer deelde in januari twee foto’s van zichzelf in badpak en schreef daarbij dat ze voor liposuctie had gekozen. Donderdag zei ze daarover in de podcast: „Ik wilde er gewoon duidelijk over zijn, want als iemand foto’s van me ziet en constateert dat ik nu dunner ben, dan is dat omdat ik een cosmetische ingreep heb laten doen. Daar wil ik eerlijk over zijn.”

De plastische chirurgie volgde enkele maanden na een zware operatie waarbij de baarmoeder en appendix van Schumer werden verwijderd. De comedian en actrice lijdt aan endometriose, een chronische aandoening waarbij weefsel dat normaliter in de baarmoeder zit, daarbuiten groeit. In de post van januari schreef ze dat ze na de operatie en de liposuctie eindelijk haar kracht terug heeft.