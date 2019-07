Jeremy Clarkson ’beste Top Gear-host’

Clarkson kreeg maar liefst 74 procent van de stemmen, terwijl May en Hammond, met wie hij jarenlang een succesvol presentatietrio vormde, respectievelijk slechts negen en vijf procent van de stemmen kregen. „Ik ben overweldigd. Dit is letterlijk de 27e prijs die ik ooit heb gewonnen. Winnen is altijd speciaal, maar dit is wel een heel bijzonder moment”, aldus de presentator. „Alles wat Novak Djokovic na zijn overwinning op Wimbledon zei, dat is hoe ik me nu voel. Ik ervaar hetzelfde gevoel van emotie en prestatie, al dat gecombineerd voor deze fantastische clickbait-prijs”, grapt Clarkson.

De boomlange Brit presenteerde het populaire autoprogramma van 1998 tot 2015. Vanaf 2003 deed hij dat samen met James May en Richard Hammond met wie hij, na een akkefietje met een producer, overstapte naar Amazon. Daar presenteren de heren nu The Grand Tour, Amazons versie van Top Gear.