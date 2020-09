RTL-vrouwen strijden om Televizier-ster

Janzen was de afgelopen jaren heer en meester en won de prijs sinds 2014 slechts één keer niet: in 2017, omdat de organisatie niet toestaat dat een kandidaat drie keer op rij wint. Dat was meteen het jaar waarin Eva Jinek de prijs won.

De afgelopen twee edities trok Janzen als vanouds aan het langste eind. Zij had dit jaar een waslijst aan programma’s onder haar hoede. Zo presenteerde ze The voice, maar werd ze ook uitgeleend aan de publieke omroep voor het Eurovisie Songfestival. Ondanks het feit dat dat niet doorging, presenteerde ze wel met Jan Smit en Edsilia Rombley Eurovision: Europe Shine a Light.

Dubbele hattrick

Janzen kan dit jaar de eerste presentator ooit worden die de prijs voor de zesde keer in de wacht sleept. Dan moet ze wel, net als de vorige twee edities, afrekenen met Eva Jinek. Zij verhuisde begin dit jaar met haar talkshow Jinek naar RTL, waar ze meteen stevig aan de bak mocht vanwege de coronacrisis.

Voor Miljuschka Witzenhausen is een plekje bij de laatste drie nieuw. Zij maakte dit jaar Miljuschka kookt (RTL4) en Miljuschka in Mexico (24kitchen). De presentatrice won het afgelopen jaar bovendien aan populariteit door zich openlijk in het debat over body positivity te mengen.

Ook kondigde RTL de Videoland-serie #eerlijkefoto aan, die op het thema intapt. Hierin onderzoekt Witzenhausen met een aantal BN’ers, waaronder Linda de Mol, de vraag wat een ’perfect lichaam’ voor hen inhoudt.

Exit Geraldine en Floortje

Met de bekendmaking van de laatste drie vallen er zeven andere kandidaten af. De afgelopen jaren waren ook Geraldine Kemper en Floortje Dessing (BnnVara) dichtbij de felbegeerde Ster. Kemper wacht sinds haar overstap van de publieke omroep naar RTL nog haar eerste grote hit.

Floortje Dessing had dit jaar de pech dat haar immer goedgevulde reisschema dankzij corona in het water viel. Linda de Mol, de grande dame van de Nederlandse televisie, speelt al sinds 2014 geen rol van betekenis meer in de strijd om de publieksprijs.

De winnaar van de Televizier-ster beste presentatrice wordt op 8 oktober tijdens het Televizier-gala bekendgemaakt. Anders dan voor de Televizier-Ring, de prijs voor het beste programma, zijn de stembussen voor Beste Presentatrice reeds gesloten.