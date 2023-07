Song lag ruim twee jaar op de plank: dit is dé zomerhit

Nederland heeft eindelijk weer een zomerhit van eigen bodem. Het gaat om het feestelijke How you samba van het dj-drietal Kris Kross Amsterdam, een remake van het nummer Samba de Janeiro dat in 1997 in Nederland in de top 10 stond. De nieuwe versie is niet van de radio af te branden en zelfs populairder dan het origineel. Het staat inmiddels twee weken op nummer één in de Top 40.

Sander en Jordy (r.) Huisman. Ⓒ Richard Mouw