Ongehoord Nederland tekent bezwaar aan tegen derde NPO-sanctie

De derde boete bedraagt bijna 132.000 euro. De NPO legde deze boete eind april op omdat volgens de NPO de omroep aantoonbaar onjuiste informatie blijft verspreiden. Hiermee houdt ON! zich volgens de NPO niet aan de journalistieke code waar alle omroepen zich aan moeten houden. ON! liet eerder al weten de derde sanctie „onterecht en vooringenomen” te vinden.

De hoorzitting over het bezwaar dat ON! aantekende tegen de tweede sanctie diende woensdagochtend in het Mediapark in Hilversum. ON! was niet bij deze zitting aanwezig. Volgens Külcü „hebben wij al onze standpunten duidelijk kenbaar gemaakt in ons bezwaarschrift. Dan heeft het weinig zin dit nog toe te lichten op de zitting.”

De voorzitter van de adviescommissie beaamde tijdens de bijeenkomst dat ON!, die zelf bezwaar aantekende tegen de sanctie, het recht heeft om niet op de zitting te verschijnen. De raad van bestuur van de NPO beklemtoonde tijdens de sessie dat ON! structureel „de randen opzocht” en volgens de NPO geen actieve blijk gaf van een voornemen tot echte samenwerking.