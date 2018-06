’Gespeculeer over dader zorgde voor gelach in VI’

Brandt Corstius vertelde eerder deze week in een verhaal in Trouw verkracht te zijn toen hij als redacteur werkte voor het programma Barend & Van Dorp. Vooraf aan de uitzending van Voetbal Inside hadden Genee, Van der Gijp en Derksen lange tijd met elkaar gepraat over wie de dader zou kunnen zijn. „Daar kwam Johan op terug. Iedereen binnen de organisatie is nu aan het speculeren; de meest idiote theorieën en namen komen langs. Het gelach was puur onhandigheid en ongemakkelijkheid”, beklemtoont Genee.

„We hadden het ook niet over de verkrachting zelf. Al begrijp ik wel dat dat zo op mensen over kwam. Laten we er helder over zijn: dat vinden wij walgelijk en verschrikkelijk.”

Misverstand

Waarom Johan Derksen überhaupt het gesprek tussen de drie mannen voorafgaand aan de uitzending aan tafel ter sprake bracht, weet Genee niet. „Ik heb Johan er over gesproken, hij kon zich niet eens herinneren dat we het er in de uitzending over hebben gehad.” Genee probeert in contact te komen met Jelle Brandt Corstius om het misverstand uit te leggen. Ook komt de presentator morgenavond in de volgende uitzending terug op alle boze reacties.

Op de opmerking van Jelle Brandt Corstius dat Voetbal Inside een ’seksistisch kutprogramma’ is, wil Genee niet reageren. „Iedereen mag zijn mening hebben, dat is helemaal aan Jelle.” RTL meldde eerder deze week enorm geschokt te zijn door de ontboezeming van Brandt Corstius. De zender en producent Blue Circle, die Barend & Van Dorp maakte, willen in gesprek met de oud-redacteur.