Camilla vergelijkt Charles met een berggeit

„Hij loopt, loopt en blijft maar lopen. Hij lijkt wel een berggeit. Hij laat iedereen kilometers achter zich”, aldus Camilla. Het is voor het eerst dat de vrouw van Charles centraal staat in een radioprogramma dat op de BBC wordt uitgezonden. In bet interview, dat dinsdag zal worden uitgezonden, beantwoordt ze vragen over haarzelf, Charles en hun (klein)kinderen.

Tijdens het radio-interview verklapt de hertogin van Cornwall bovendien dat ze ’erg blij’ was met het dragen van een spijkerbroek tijdens de lockdown en dat ’het erg moeilijk zal zijn om die weer uit te doen.’

Ook vertelt ze over SafeLives, een liefdadigheidsinstelling die strijdt tegen huiselijk geweld, waar Camilla onlangs beschermvrouwe van is geworden. In die rol hoopt Camilla ’de sluier van stilte’ die over huiselijk geweld hangt weg te trekken.