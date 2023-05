Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is een heel persoonlijk lied’ Auto-ongeluk van Mieke (65) leidde tot plotselinge monsterhit ’Engelbewaarder’

De jonge Mieke met Pierre Kartner (vader Abraham), die het nummer M’n Engelbewaker voor haar schreef. Ⓒ ANP

Met zijn hit Engelbewaarder zet Marco Schuitmaker al maandenlang iedere kroeg in Nederland op zijn kop. Het lied maakte de zanger uit Drenthe niet alleen op slag bekend, ook is hij momenteel een van de meest geboekte feestartiesten die ons land rijk is. Achter het nummer, dat Pierre Kartner bijna een halve eeuw geleden schreef voor zangeres Mieke, gaat echter een waargebeurde tragedie schuil...