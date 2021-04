Derksen over Talpa-kritiek Art: ’Dat ouwe wijf moet zich er niet mee bemoeien’

In zijn BNR-radioprogramma Televisie van Morgen ontving Rooijakkers eind vorige maand Talpa-topman Paul Römer. Toen het thema ’diversiteit’ aan bod kwam, uitte de presentator stevige kritiek op het mediabedrijf van John de Mol. „Jij komt van de meest diverse omroep van ons land, de NTR, en nu zit je in zo’n wit bastion. (...) In de beslissende functies zijn het allemaal witte, heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd.”

In het Talpa-programma Veronica Inside liet Johan Derksen maandagavond zijn licht schijnen over de kwestie. „Art Rooijakkers is geen onvriendelijke man, maar ik heb hem nog nooit op een mening kunnen betrappen. Hij maakt ook van die nietszeggende, vriendelijke programmaatjes. Maar blijkbaar is er plotseling iets voorgevallen en wordt het de directie van Talpa kwalijk genomen dat het witte mannen zijn.”

Probleem

Volgens De Snor is ’diversiteit’ vandaag de dag de grote trend. „Zwarte mannen, homofiele mannen, transgender mannen... Wij hebben toevallig witte heteromannen, waar ik niet zo ongelukkig mee ben, en dan zeg ik van: ’Art Rooijakkers, houd je bek, joh.’ Wij hebben jaren bij RTL gezeten, met een directie die bestond uit homo’s. Daar hebben we toch ook nooit wat van gezegd? Het zal me een worst zijn of ze hetero, homo, wit of zwart zijn.”

Overigens was Römer het, in tegenstelling tot Derksen, wél eens met de kritiek van Rooijakkers. „Ik zie het ook wel een beetje als een probleem en daar valt dus nog wel wat werk te doen. Een speerpunt is een groot woord, maar het is wel een aandachtspunt. Er is maar één John de Mol, hè? En die kun je niet gauw vervangen.”

Weerspiegeling

Hij vervolgt: „Als je kijkt naar de makers achter de schermen, dan zie je dat het nog niet een weerspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Op het scherm gaat het alweer een stukje beter, want daar wordt ook wel echt naar gekeken, maar daar valt nog veel te winnen. Zeker.”

Derksen is wat dat betreft iets minder genuanceerd: „Dat ouwe wijf moet zich daar niet mee bemoeien. Hij moet gewoon die programma’s voor huisvrouwen blijven maken. Als hij mij een plezier wil doen, houdt hij zijn mond. Want er komt er ook niet overtuigend uit, uit die bek van hem.”