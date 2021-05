Docuserie Harry en Oprah verschijnt deze maand

De prins en de talshowkoningin maakten in 2019 bekend dat ze bezig waren met een serie. De documentaire gaat over psychische aandoeningen en geestelijk welzijn en moet kijkers inspireren om eerlijk met elkaar in gesprek te gaan over hun problemen.

Harry en zijn broer prins William geven al jaren veel aandacht aan het onderwerp mentale gezondheid. Zo vertelde de hertog van Sussex eerder dat hij psychische hulp had gezocht na de dood van zijn moeder Diana.

Harry en Oprah kennen elkaar al jaren. Zo was de presentatrice in 2018 aanwezig bij zijn huwelijk met Meghan. Ook interviewde ze het echtpaar enkele maanden geleden over hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Dat tv-gesprek maakte met name in het Verenigd Koninkrijk de tongen los.