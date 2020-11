Miljuschka en moeder Astrid Holleeder maken podcast

Miljuschka vroeg haar volgers in ruil daarvoor wel een stem uit te brengen voor de NS Publieksprijs. Astrid Holleeder is met haar boek Familiegeheimen genomineerd voor die prijs.

„Jullie hebben héél veel vragen gesteld. We hebben besloten dat heel hip in een podcast vorm te geven”, schrijft Miljuschka op haar Instagram. „Wij vonden het vooral heel bijzonder.” De podcast is zowel op de website van Miljuschka als op alle populaire muziekplatformen te beluisteren.