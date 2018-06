Drake en The Weeknd hebben ruzie over Bella Hadid

Bella Hadid op de catwalk van Victoria’s Secret, The Weeknd zingt op de achtergrond Ⓒ Hollandse Hoogte

Canadese artiesten Drake en The Weeknd vliegen elkaar in de haren om model Bella Hadid. Insiders zeggen dat er spanning heerst tussen de twee sinds Drake heeft lopen rommelen met Bella. The Weeknd, die ooit gedatet heeft met het model, is hier op z’n zachtst gezegd niet blij mee, ondanks dat hij al een tijd een relatie heeft met Selena Gomez.