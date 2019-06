Adele ontmoet Spice Girls

De 31-jarige zangeres was backstage bij het optreden in het Wembley Stadion in Londen om handen te schudden met Mel B., Mel C., Geri Halliwell en Emma Bunton.

Op Instagram deelt Adele een aantal foto’s en filmpjes van de ontmoeting. Ze schrijft daarbij: „Oiii, de laatste keer dat ik de Spice Girls in Wembley zag, is 21 jaar geleden. Vanavond heb ik samen met de voor mij belangrijkste mensen gehuild, gelachen, geschreeuwd, gedanst en werd ik weer verliefd op mijn tienjarige oude ik. Het is geen geheim hoe gek ik op ze ben, hoeveel ze mij hebben geïnspireerd om te rennen voor mijn leven zonder terug te kijken.”

Eerder liet ze tijdens de Carpool Karaoke bij James Corden in de auto weten hoe groot fan ze is van de Spice Girls. Daarbij liet ze ook zien dat ze goed kan rappen.