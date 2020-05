Prins Harry onder indruk van ruimen landmijnen

Ondanks de crisis hebben veel medewerkers van de organisatie ervoor gekozen om werkzaam te blijven in landen zoals Afghanistan, Somalië of Libië. Prins Harry kent veel van de medewerkers persoonlijk na zijn vele bezoeken aan de opruimoperaties. Hij stelt dat hij diep onder de indruk is. „Toen landen hun grenzen sloten, lockdowns werden aangekondigd en internationaal reizen moeilijk werd, hebben velen ervoor gekozen om de operaties af te breken. The HALO trust bleef in plaats daarvan actief in alle 25 landen. Het is op zulke momenten dat het werk en de inspanningen van mensen zoals jullie - bereid om alles te doen wat nodig is om anderen te helpen, te dienen en te beschermen - tot hun recht komen”, stelt de prins in zijn brief.

In de coronacrisis richt de organisatie zich naast het mijnenruimen, ook op het ter beschikking stellen van ambulances en hygiënekits aan de lokale bevolking. Ook hier is de prins erg over te spreken. „In zulke gevaarlijke situaties is het bewonderenswaardig om jullie inzet te zien voor mensen die hulp nodig hebben. Ik ben enorm trots om zo’n buitengewone organisatie te steunen.”