Ilse DeLange wil de Duitse markt op

Zangeres Ilse DeLange, die deze week 43 werd. Ⓒ Foto Paul Bellaart

Breekt Ilse DeLange door in Duitsland, is de vraag. De Almelose heeft er haar zinnen op gezet en brengt acht maanden na haar laatste album Gravel & dust alweer een nieuwe plaat uit, Changes. Een mét radiosingles. „In een nieuw land is dat een factor”, zet ze haar plan uiteen.