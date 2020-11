’Martin Bashir zei Diana dat ze zou worden vermoord’

Bashir zou volgens hem een bankverklaring aan Diana hebben laten zien die gelinkt was aan beveiligingsdiensten toen hij het over de dreiging had.

De nieuwe beschuldigingen komen op een moment dat de BBC een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar het interview van Bashir met prinses Diana in 1995. Bashir werd er eerder al van beschuldigd dat hij allerlei verhalen rondstrooide over Diana’s vrienden en personeel om haar vertrouwen te winnen en dat hij haar valse bankafschriften lad laten zien.

Na alle verhalen en suggesties van Bashir zou Diana doodsbang zijn geweest.

Andrew Morton schreef in 1993 een biografie over Diana genaamd Diana: Her True Story. Na haar dood in 1997 bracht hij een nieuwe editie uit, genaamd: Diana: Her True Story in Her Own Words.