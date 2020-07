Druiventros van edelstenen eindelijk in Lisse

Directeur Sietske van Zanten bij een nieuwe aanwinst van het museum: een sculptuur van druiven, gemaakt van halfedelstenen en kralen, van de Amerikaanse kunstenaar Kathleen Ryan. Ⓒ Foto’s Michel van Bergen

Geen blockbusters, maar een sterke focus op de eigen collectie en slechts een beperkt aantal bezoekers per kwartier om in alle rust en op laagdrempelige wijze te kunnen genieten van kunst. Het Museum LAM in Lisse – een particulier initiatief van de VandenBroek Foundation – was al coronaproof voordat de crisis uitbrak en dit woord dagelijks op onze lippen lag. „Wij willen ons publiek graag anders laten kijken.”