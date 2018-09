’Fats Domino brak lans voor zwarte artiest’

Volgens de popkenner was Fats Domino een van de vele artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de muziekstijl die uiteindelijk uitmondde in de rock ’n roll die midden jaren vijftig ontstond. Domino deed dat door rythm & blues-invloeden te verweven in zijn songs.

Vooral als pianist behoort Domino tot de besten van de wereld. Daardoor wordt hij niet direct in verband gebracht met rock ’n roll. Die muziekstroming wordt volgens Blokhuis veel meer geassocieerd met gitaarmuziek, zoals die van Chuck Berry. Maar de rythm & blues-invloeden zijn volgens Blokhuis net zo belangrijk.

Zijn rol voor de emancipatie van zwarte artiesten mag ook niet worden onderschat, stelt Blokhuis. Domino was de eerste die een mainstream-hit had in de Verenigde Staten. „Tot dan toe was het zo dat witte artiesten als Pat Boone materiaal van gekleurde artiesten de hitparade inzongen”, zei Blokhuis. Zwarte artiesten zien Domino daarom als een groot voorbeeld.