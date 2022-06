Amber Heard in hoger beroep: ’Dat doe je als je weet dat je gelijk hebt’

De jury oordeelde op 1 juni dat Heard een schadevergoeding van miljoenen dollars aan haar ex-man moet betalen. De partijen kwamen vrijdag in de rechtbank in Fairfax in de staat Virginia bijeen om het over de regeling te hebben. Daarbij waren Depp en Heard zelf niet aanwezig. Kort voor dat overleg kondigde de advocaat van Amber Heard aan dat ze, zoals voorgenomen, in beroep gaat tegen het vonnis.

In een verklaring aan The Post stelden ze over het afwijzen van een eventuele onderlinge afspraak: „Je vraagt geen tegemoetkoming als je onschuldig bent. En je weigert niet in beroep te gaan als je weet dat je gelijk hebt.” Over 21 dagen zal de zaak worden overgedragen aan de Court of Appeals in Virginia en dan hebben beide partijen dertig dagen om een beroepschrift in te dienen.

Depp had Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemt in het artikel geen naam, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat het artikel over hem gaat. Hij zei dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk. Heard had een tegeneis ingediend en werd op één punt in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een hoax noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenoot 2 miljoen dollar betalen.

