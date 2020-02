Wie is de mol? verliest kijkers

Alle deelnemers van Wie is de Mol? Ⓒ AvroTros

Wie is de mol? was zaterdagavond wederom het best bekeken programma op tv. Toch scoorde het met ruim 2,3 miljoen kijkers minder dan de week ervoor, toen meer dan 2,6 miljoen mensen afstemden op het populaire AVROTROS-programma op NPO 1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.