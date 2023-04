Advocaat Jonathan Majors: getuige en video bewijzen onschuld

Jonathan Majors Ⓒ ANP/HH

De advocaat van Jonathan Majors heeft een getuige en videobeelden die zouden bewijzen dat de acteur onschuldig is in de mishandelingszaak tegen hem, meldt nieuwssite TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Een man die Majors rondreed en het betreffende incident gezien zou hebben, is bereid te getuigen. De videobeelden zouden laten zien dat de vrouw die Majors beschuldigt na het incident zonder verwondingen nog was gaan stappen.