Nieuwe tv-klus voor Donny Roelvink

„Dames en heren, onze gloedjenieuwe fitness- en healthdeskundige Donny. Te gek dat je dit wil doen”, kondigde presentator Frank Dane aan. Daarvoor was Roelvink te zien in een item dat hij maakte over de sport sea hiking. „Leuk dat ik het team mag versterken”, reageerde de Roelvink-telg.

Roelvink kon in de uitzending al terugkijken op een mooie eerste klus. „Ik vond het te gek”, zei hij over de sport waar hij een reportage over maakte. „Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Ik dacht dat het een beetje richting water aerobics ging, beetje naar het bejaarde toe”, zei de 25-jarige Roelvink. Maar uiteindelijk viel dat mee. „Het was een hele leuke manier van actief bezig zijn maar ook een stukje zelfbewustwording.”