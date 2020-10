Na hartoperatie: koning Harald (83) ontslagen uit ziekenhuis

Harald werd donderdag opgenomen en ging vrijdag onder het mes. Tijdens de operatie werd een nieuwe hartklep geplaatst. Dit gebeurde zonder narcose. Alleen een lies werd lokaal verdoofd. De operatie moet er onder meer voor zorgen dat de koning makkelijker kan ademen.

Dat het goed met Harald ging, werd zaterdag al duidelijk toen het hof meldde dat de koning alweer een stukje had gewandeld. Ook zijn zoon, kroonprins-regent Haakon, meldde afgelopen weekeinde dat zijn vader goed herstelt.

Haakon neemt de komende tijd als regent alle taken van zijn vader over. Harald is nog de hele maand met ziekteverlof.