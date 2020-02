Oud-winnaars hebben zin in Songfestival

„Ik zei gelijk ja”, zei Getty, die in 1975 met Teach-In won met Ding-a-dong, woensdagavond in Op1. „Ik ben heel erg vereerd dat ik op mijn oude dag hier weer aan mee mag doen. Het wordt ook hartstikke mooi, daar ben ik van overtuigd.” Ook Lenny, die in 1969 naar huis ging met de bokaal dankzij De troubadour, kijkt uit naar het optreden. „Ik vind het ontzettend leuk.”

Head of Show Gerben Bakker maakte woensdag bekend dat tijdens de finale een medley wordt gedaan van verschillende oud-winnaars van het liedjesfestijn. Een deel van de artiesten staat live in Rotterdam Ahoy en een aantal is eerder gefilmd op verschillende locaties in de stad. Naast Getty en Lenny doen ook Duncan Laurence (2019), Gigliola Cinquetti (1964), Sandra Kim (1986), Paul Harrington & Charlie McGettigan (1994) en Alexander Rybak (2009) mee.