LIVE | Beruchte BOOS-aflevering: ’Jarenlang misbruik bij The Voice’

Het balletje ging rollen toen RTL zaterdagochtend een statement naar buiten bracht waarin ze lieten weten de ‘schokkende’ aantijgingen die ze in een brief hadden ontvangen van BOOS zo serieus te nemen dat ze het programma voorlopig opschorten. Een statement van bandleider en (inmiddels ex-)partner van Linda de Mol Jeroen Rietbergen dat al snel volgde maakte duidelijk dat hij een van de personen was waar de aantijgingen tegen waren gericht. Het ging daarbij niet om strafbare feiten maar om ongepast contact, zo werd benadrukt. Inmiddels heeft oud-deelneemster Nienke Wijnhoven aangekondigd aangifte te gaan doen van aanranding. Rietbergen ontkent deze vermeende aanranding “met klem”.

Ali B

Tegen Ali B liggen inmiddels twee aangiftes. De rapper zelf „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus zijn advocaat Bart Swier. Coach Anouk wilde zondag al deze nieuwe ontwikkelingen en de aflevering van BOOS niet langer afwachten. Ze noemde het “een corrupte bende” en stapte op bij het programma. Sponsors T-Mobile en Lidl trokken zondag de stekker uit hun financiële steun aan het populaire televisieprogramma.

Begin 2021 ontvangt de redactie van Boos een bericht van twee vrouwen. Een was ooit deelnemer van het programma, de ander niet. Zij zouden te maken hebben gehad met zware vormen van seksueel overschrijdend gedrag van een coach van The Voice. Wie dat is wordt in de aflevering later duidelijk, zegt de voice-over van Tim Hofman. Dat blijkt later om Ali B. te gaan.

Er volgen twee andere mails. Dit keer over Marco Borsato. Na de oproep van Tim Hofman op sociale media aan ’mensen die iets hebben meegemaakt bij een talentenjacht’ melden meer mensen zich met verhalen. In de aflevering gaan we luisteren naar niet enkel de verhalen van deelnemers, maar ook van anderen met soortgelijke ervaringen met een van de coaches.

De eerste van de Voice-kliek die wordt besproken is echter geen coach, maar Jeroen Rietbergen. Ex-kandidaten en ex-medewerkers doen hun verhaal. Uit het eerste verhaal blijk dat Rietbergen wist dat zijn gedrag niet helemaal door de beugel kon. „Jeroen appte mij met de vraag of ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons app-contact omdat het programma het niet cool zou vinden als ze het wisten. Later stuurde hij een dickpic.”

Dickpic

Tegen een ander zei hij: „ik heb een hele grote pik”. Ook appte hij naar een 17-jarig meisje. Meerdere vrouwen ontvingen appjes die over de schreef gingen maar durfden dit niet te melden, verklaren ze. Meer dan 10 jaar stuurde Rietbergen dit soort berichten. Waaronder foto’s van zijn geslacht. Die berichten zijn ingezien door BOOS. Meldingen werden bij The Voice weggewoven volgens de vrouwen met ’zo is hij nou eenmaal’.

Marco Borsato komt vervolgens aan de beurt. Drie vrouwen vertellen dat Borsato in werksfeer hen langdurig betast heeft op de billen. Een was medewerker bij The Voice. Ook melden mensen van The Voice Kids zich. Een meisje van 14 heeft laten weten aan BOOS dat Marco tijdens een barbecue haar billen betastte. Toen ze wegliep zocht hij haar opnieuw op en zat hij aan haar. Ook een 13-jarige zou hij aangeraakt hebben.

’Hand boven het hoofd’

Iedereen wist dit soort dingen vertelde een werknemer aan Tim Hofman „maar hielden elkaar de hand boven het hoofd.”

De ex-kandidate die aangifte deed tegen Ali B komt geanonimiseerd in beeld. Een andere ex-kandidate komen ook geanonimiseerd in beeld. Bij haar kwam hij langs nadat hij eerst belde en deed erg amikaal. Opeens zei hij: „ik heb zin om je te neuken”, vertelt ze. Vreemd want er was geen seksuele aantrekkingskracht en ze zaten ver uit elkaar op de bank. Ze werd er „ongemakkelijk” en „zenuwachtig” van en praatte eroverheen. Hij ging staan en over zijn benen wrijven en zei nogmaals „ik heb zin om je te neuken”.

Ze zei „ik denk dat je maar gewoon moet gaan”. Hij zei niks en vertrok.

’Ali B begon me ineens te zoenen’

De andere 18-jarige ex-kandidate die aangifte deed bevond zich met Ali B in een studio. Hij ’begon haar opeens te zoenen’, verklaart ze. Ze voelde op dat moment dat „hij zo machtig was in vergelijking met mij, dat ik dacht wat jij wil moet er nu gebeuren. Dus liet ik over me heenkomen wat hij van plan was met mij.”

De vrouw verklaart dat ze „verstijfd” was en dat „hij toen seks met mij heeft gehad. Daarna was ik me beduusd aan het aankleden en ging hij tegenover me op een bureaustoel zitten en ging hij mijn liveshow kijken om daar commentaar op te geven. Hij zei: ’als je volgend jaar weer meedoet moet je het aan mij laten weten dan zorg ik dat je bij mij in het team komt en dat je heel ver komt’.”

’Ik kon op geen enkele manier weg’

Ze zegt dat toen hij haar uit het niets begon te zoenen ze „zo in shock was”, dat ze geen nee durfde te zeggen of te „verzetten”.

Ze vervolgt: „ik was 18, hij 32. Hij wist dat hij me ergen mee naartoe nam waar ik niet wegkon (de studio red.). Hij is mij komen halen en ik kon op geen enkele manier weg. Hij weet dat hij een grote naam is in de muziek en hij wat dat doet met meisjes die iets in de muziek willen doen.”

„Als ik nu mijn bek opentrek is het klaar”, zegt ze op de vraag waarom ze geen actie ondernam. Hofman vraagt of ze vindt dat hij misbruik heeft gemaakt van de situatie. „1000 procent”, antwoordt de ex-kandidate. Pas een paar jaar later vertelde ze het aan anderen op de vraag of ze ooit iets in het kader van #metoo had meegemaakt. Mensen vertelden haar toen dat het niet oké was, zegt ze. Daarvoor dacht ze dat het haar „eigen schuld” was. „Ik ben meegegaan, ik heb geen nee gezegd, dan moet je er maar mee dealen.”

’Niemand gaat jou geloven’

„Ik vroeg aan hem: heb je dit vaker gedaan met andere meisjes? Toen zei hij: ’ja dat doe ik wel vaker’. Ik zei: ’ben je niet bang dat mensen erachter komen’, toen zei hij ’nee, want niemand gaat jou geloven’.

Ze vindt het desondanks lastig om het „verkrachting” te noemen, omdat ze denkt dat het haar eigen schuld is. „Maar het is wel wat het was.”

Wel vertelde ze het aan de regisseur van The Voice. Dat ze „seks” had gehad, omdat ze toen nog dacht dat het haar eigen schuld was. Hij reageerde „niet verbaasd”, volgens de ex-kandidate. Ook tegen deze regisseur liggen aantijgingen bij BOOS over grensoverschrijdende gedragingen en opmerkingen.

’Mensen beroemd maken’

Er volgen meerdere vrouwen met slechte ervaringen op bijvoorbeeld feestjes. Wat hij herhaaldelijk zegt tegen de vrouwen is dat hij ’mensen beroemd kan maken’. Ook stak hij op een schrijverskamp bij een meisje „een hand in haar broek” vanuit het niets, verklaart ze.

Een andere vrouw verklaart: „We gingen op bed liggen en hij dook op mij, pakte een condoom en drong aan op seks. Ik wilde dit niet, ik had een been in het gips en vond hem te oud, bovendien heeft hij kinderen. Hij deed toch het condoom om en zei dingen als: ’kom op schatje, het is zo voorbij, je maakt me zo geil’. Toen hij klaar was belde hij een taxi en zette hij me daarop naar huis. Ik dacht dat het mijn eigen schuld was, ik was immers met hem meegegaan.”

Er waren meerdere oudere mannen bij The Voice die aandacht gaven „die niet oké was”. Dat ging van zoenen tot intimideren verklaren meerdere vrouwen.

De advocaat van Marco Borsato wilde niet reageren op de vragen van Boos, vanwege het strafrechtelijke onderzoek dat tegen hem loopt, zo verklaarden ze.

Jeroen Rietbergen

De reactie van Rietbergen is zaterdag al gepubliceerd. Hij geeft toe dat hij verkeerd zat en stapt op bij het programma. Er is desondanks geen sprake is van strafbare feiten, zo verklaarde Peter Plasman. Een van de kandidaten heeft echter woensdag aangegeven aangifte te doen tegen Rietbergen.

Ali B. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan machtsmisbruik: "Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen" De vraag of hij überhaupt ooit seks heeft gehad met een kandidaat vindt hij „niet relevant”, reageert hij aan BOOS.

RTL, ITV en Talpa hebben alledrie in hun reactie aangegeven dat „een veilige werkomgeving voor hun het allerbelangrijkste is.” De vervolgvraag van BOOS was of er een protocol bestaat omtrent seksueel overschrijdend gedrag en gedragsregels. Die vraag werd door alle drie niet beantwoord.

John de Mol

John de Mol komt op camera aan het woord. Hofman legt de aantijgingen bij hem neer: 19 vrouwen die aangeven te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. 15 aantijgingen tegen de regisseur. Een ex-kandidaat die zegt verkracht te zijn door Ali B. en aantijgingen van handtastelijkheden bij minderjarigen bij The Voice Kids van Marco Borsato.

De Mol: „Ik ben behoorlijk in de war van wat ik net heb gezien. Als je me 1% had laten zien was het al veel te veel en schokkend geweest.”

Hij vervolgt over alle mogelijkheden om aan de bel te trekken: „hoe wij onze bedrijfscultuur hebben hoe de productie van The Voice georganiseerd is, hoe het al die jaren bij Talpa georganiseerd met alle mogelijkheden die er zijn om aan de bel trekken, en dan krijg je aan het einde van de rit deze optelsom wat er allemaal klaarblijkelijk verkeerd is gegaan, nou dan denk ik dan hebben al die loketten en maatregelen niet het juiste effect gehad.”

Kantoorbezoek

Voor april 2019 was hij niet op de hoogte, verzekert hij. „Negen jaar lang is mijn nooit bekend geweest van dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die producties.” Voor het eerst kreeg hij het te horen van creative director Linda de Jong en Rik Brug kwamen in april 2019 bij hem op kantoor. Dat was een verhaal over Jeroen Rietbergen. Een meisje had verteld dat ze lastig werd gevallen met appjes door de bandleider.

Hofman noemt de ’dickpics’ die hij naar dit desbetreffende meisje zou hebben gestuurd, maar De Mol zegt dat niet te weten.

„Ik was even sprakeloos en daarna werd ik echt razend”, zegt De Mol in de aflevering. Hij belde Rietbergen op en zei dat hij direct alles uit zijn handen moest laten vallen en naar het kantoor moest komen. Toen Rietbergen tien minuten later arriveerde heeft De Mol hem naar eigen zeggen een half uur lang verbaal „alle hoeken van de kamer” laten zien. „En me zelfs twee keer moeten inhouden om hem niet plat op z’n bek te slaan, ik was ziedend.” De Mol vertelde Rietbergen toen dat als hij dit „nog een keer zou doen”, of zelfs maar een letter zou berichten aan een vrouw bij het programma, dat hij hem „met kop en kont” zou beetpakken en hem eruit zou gooien „inclusief alle consequenties naar buiten toe”.

’Jeroen verdiende tweede kans’

Het was De Mol niet bekend dat het om meerdere vrouwen zou gaan. In de elf jaar dat de twee samenwerkten is er nooit een klacht binnengekomen, zegt de Talpa-baas. Een keer kwam er een klacht over een grensoverschrijdend WhatsApp-berichtje, waarop De Mol Rietbergen een waarschuwing gaf. Volgens De Mol verdient iedereen „een tweede kans” en hij hoopte dan ook dat de kous met die waarschuwing af zou zijn.

Hij heeft „geen spijt” dat hij hem op dat moment heeft laten zitten. Omdat er daarna niks meer gebeurt is wat hem bereikt heeft. Hij ontkent dat er nog een melding zou zijn geweest, die Hofman aan hem voorlegt in het programma. Zij zou melding hebben gemaakt bij hetzelfde team. Dat is volgens De Mol niet met hem besproken. „Absoluut niet.”

Ongelijke machtsverhoudingen

„Dat is de waarheid”, zegt hij. Het desbetreffende meisje waarvan de klacht wel bij hem terechtkwam zou blij geweest zijn dat de situatie niet naar buiten kwam, zegt De Mol.

Dat Rietbergen werd gezien als „machtig” iemand, begrijpt hij niet. „Niet binnen zijn functie (als bandleider red.). Dat heeft hij dan zelf kennelijk geschetst dat beeld.” Hij vindt daarom niet dat er sprake is van een „ongelijke machtsverhouding” tussen de contacten omdat Rietbergen ouder was en een zwager van John de Mol.

Er is geen onderzoek gestart naar aanleiding De Mol heeft de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten laten houden en geen nieuwe meldingen gekregen.

Hofman vraagt hoe het kan „dat het in al die jaren nooit boven tafel is gekomen.” Een hele goede vraag, vindt De Mol. „Er zijn wel degelijk zowel binnen The Voice als binnen Talpa voldoende handvaten om als zoiets gebeurt om daar ergens mee naartoe te kunnen. Binnen The Voice, dus voor de deelnemers van The Voice, waren er altijd vier kandidatenbegeleiders die er voor het wel en wee van de kandidaten zijn. Die zouden de eersten zijn waarmee je dit zou bespreken en wat dus ook een keer is gebeurd.

„Wat zegt dat over de cultuur bij The Voice?”, vraagt Hofman. „Dat weet ik niet”, zegt De Mol. Ik hoop niet te moeten concluderen dat op de vloer een soort dreiging uit is gegaan van haal het niet in je hoofd om met iets te komen, want ik ben bij The Voice in de studio 90% van de dagen zelf aanwezig. Ik durf wel echt te zeggen dat zover ik het heb kunnen beoordelen dat echt niet de sfeer is.”

Hij wil met vrouwen praten over hoe ze bewogen zouden kunnen worden om dit soort taferelen te melden. „Ik vind dat wij genoeg loketten hebben om dit te melden.” Ook dacht De Mol dat het niet expliciet gecommuniceerd moest worden naar coaches om geen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen, omdat hij nooit dacht dat dat zou gebeuren. „Wij gaan absoluut bij Talpa heel snel evalueren.”

De Mol zou graag aan de slag gaan met een werkgroep waarin besproken wordt wat je kunt doen om te zorgen dat vrouwen dit soort gedrag wél melden. „Als er niets gemeld wordt, dan weten we het niet en kunnen we ook niks doen. Zorg ervoor dat je je mond opentrekt”, aldus de mediamagnaat.

De Mol zegt het nog steeds heel moeilijk te vinden om te geloven dat Marco Borsato „aan kinderen heeft gezeten, ik kan het me gewoon niet voorstellen, dat gaat zo ver.” Hij benadrukt dat mocht het waar zijn hij zich zeer in „de mens Marco Borsato” te hebben vergist.

Bekijk de aflevering hier: