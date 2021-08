'Bennifer' na Europese vakantie nu gespot in Beverly Hills

Ben en Jen dineerden in Beverly Hills bij het restaurant Olivetta, om nog een beetje in Italiaanse sferen te blijven. De zangeres zou voorafgaand aan hun vakantie al intensief gezocht hebben naar een school voor haar tweeling Max en Emme (13) in de omgeving, nadat ze jaren in Miami woonde. Dit zou erop duiden dat Jennifer gaat verkassen naar de Amerikaanse westkust, om daar met Ben een nieuwe start te maken.

Lopez werd ook meerdere malen gezien met een makelaar om naar villa's in Los Angeles te kijken. Het is niet bekend of ze een eventueel nieuw huis samen met Affleck koopt.