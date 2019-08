Casey Affleck is ’groot supporter’ van MeToo-beweging

„Wie is er nou geen voorstander van de MeToo-beweging? Is dat überhaupt mogelijk?”, vraagt Casey zich hardop af. „Dat sommige mensen kunnen volhouden dat een werkomgeving voor de een wel gevaarlijk kan en mag zijn, en voor de ander niet. Dat vind ik belachelijk.”

Producent Amanda White beschuldigde Casey van seksueel wangedrag rond het filmen van I’m Still Here, in 2010. Casey zou onder meer ongewenste avances hebben gemaakt, agressieve berichten hebben gestuurd toen zij weigerde een hotelkamer met hem te delen en in haar kamer seks hebben gehad met andere vrouwen. Ook de cinematograaf van dezelfde film, Magdalena Gorka, beschuldigde Casey van seksueel wangedrag.

Oscars

Casey, de broer van Ben Affleck, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In beide zaken zijn de partijen tot een schikking gekomen. Casey zegt de MeToo-beweging een warm hart toe te dragen, zijn slechte reputatie noemt hij het tegenovergestelde van hoe hij echt is.

In 2018 koos Casey ervoor om geen Oscar uit te reiken vanwege de vermeende seksuele intimidatie. De acteur had in 2017 de Oscar voor beste acteur gewonnen, dus hij had het jaar erna waarschijnlijk een rol gekregen bij de uitreiking van de Oscar voor beste actrice. Casey zou echter, net als hij nu vertelt in de podcast, de aandacht niet van de MeToo-beweging hebben willen afleiden.