Britten eren prins Philip met 41 saluutschoten

De ceremonie duurt in totaal veertig minuten, waarbij iedere minuut een saluutschot wordt gegeven. Ook marineschepen doen mee aan het eerbetoon aan de prins, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine diende.

Vrijdag werd al bekend dat Philip geen staatsbegrafenis krijgt en zijn lichaam ook niet opgebaard zal worden in een staatsgebouw. Hij zou daar zelf geen behoefte aan hebben gehad. De begrafenis is in lijn met de gebruiken en de wensen van de prins, aldus de autoriteiten.

Mensen leggen bloemen bij het hek bij Buckingham Palace in het centrum van Londen. Ⓒ ANP/HH

De overleden 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zal wel worden opgebaard op Windsor Castle, voorafgaand aan de begrafenis in St. George’s Chapel in deze koninklijke residentie. Naar verwachting worden dit weekend nog meer details bekend gemaakt over de begrafenis.