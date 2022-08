Britney Spears ’getraumatiseerd’ door verleden: ’Ik ben zo onzeker als de pest’

„Iedereens leven lijkt zo perfect, maar wanneer ik dingen post heb ik me over het algemeen gewoon kapot geschaamd om mijn verleden”, begint Britney haar bericht. De zangeres zegt dat ze wel probeert om dingen te posten die er goed uitzien, maar de werkelijkheid is anders. „Ik voel me beter, maar ik zal altijd getraumatiseerd blijven door mijn verleden.”

„Er is geen manier om mij om mijn emoties en mijn gevoel beter te maken... therapie, niks werkt”, vervolgt Britney. „Ik denk dat ik een wonder nodig heb voor mijn emoties. Mijn leven is in de verste verte niet het perfecte plaatje. Ik huil mezelf meestal in slaap. Ik ben zo onzeker als de pest. Ik weet niet welke houding ik moet aannemen, tenzij de camera aanstaat. En ik moet zelfs naar een school waar me geleerd wordt hoe ik moet lopen.”

Volgens de zangeres is het allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. „Ik weet wat jullie denken: maar je bent een artiest. Nou, dat is het ’m juist! Het is een act. In het echte leven heb ik geen idee. Maar daar werk ik aan!”