Lady Gaga stuurde Nikkie de Jager berichtje na coming-out

Ⓒ Getty Images

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, kreeg na haar coming-out als transgender in januari persoonlijk bericht van niemand minder dan Lady Gaga. De superster, die al eens in een make-upvideo van de YouTuber verscheen, stuurde haar een berichtje dat ze ontzettend trots op haar was. Het gesprek nam daarna nogal een ongemakkelijke vorm aan, zo onthult Nikkie donderdag in haar nieuwste video.