’Catherine gevangen in Kensington Palace’

Zij denkt dat de verhuizing van het Londense paleis naar vermoedelijk Adelaide Cottage in Windsor buiten de stad een hele opluchting voor de vrouw van prins William zal zijn. Volgens haar heeft prins Harry ooit tegen een vriendin van haar gezegd dat ’Kate net een gevangene was op Kensington Palace’.

„Ik dacht aanvankelijk: ’Doe niet zo belachelijk, het is de prachtigste plek om te wonen in Londen’. Maar toen besefte ik dat ze op een bepaalde manier toch gevangenen waren: ja, ze hebben een prachtig huis en een schitterende tuin, maar buiten die muren zijn elke dag honderden mensen en massale beveiliging. Catherine kan niet even een wandelingetje maken in het park, zoals Diana; de tijden zijn veranderd. De enige plaats waar ze naar toe kunnen, is een veld waar de helikopters landen, dus je bent toch erg opgesloten. Iedereen daar weet wat je doet en waar je bent.”

Kensington Palace Ⓒ Getty Images

Ze meent dat William en Catherine met hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis ’de vrijheid hebben die ze niet hebben op Kensington Palace’. Toch werd eerder bekend dat het koppel het paleis in Londen ook aanhoudt als hun woonplaats, voor het geval ze in de stad zijn, net als Anmer Hall, hun landhuis in het landelijke graafschap Norfolk. Als de kinderen allemaal hun schooltijd achter de rug hebben, zouden ze zich daar volgens een vriend in The Times graag meer permanent vestigen. „Ze vinden het daar geweldig, het is de plek waar ze gelukkig zijn.”

Windsor biedt echter weer een ander voordeel: de ouders van Catherine wonen maar op drie kwartier reisafstand in Bucklebury.