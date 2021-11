Paul de Leeuw was ’heel nerveus’ voor interview met Adele

Paul de Leeuw Ⓒ ANP/HH

Paul de Leeuw was ’heel nerveus’ voor zijn interview met Adele. De presentator mocht de zangeres weer spreken, ditmaal voor haar nieuwe album 30. De twee kennen elkaar al zo’n vijftien jaar. Adele is meerdere malen in de tv-shows van De Leeuw te gast geweest.