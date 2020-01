Catherine verrast kleuters met ontbijtje

Catherine ging langs om onder meer te praten over het belang van een goed ontbijt en de invloed die dat kan hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook sprak de hertogin over haar vorige week gelanceerde initiatief 5 Big Questions. Dat is een enquête waarmee ideeën worden verzameld over het opvoeden van kinderen waarmee een basis moet worden gelegd voor de volgende generatie.

Om het project kracht bij te zetten, bezocht Catherine vorige week vijf steden in 24 uur. Zo ging ze met mensen in gesprek in onder meer een gevangenis en op een kinderdagverblijf.