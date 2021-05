Nederlandse versie van datingshow Are You The One? op komst

Are You The One? probeert antwoord te vinden op de vraag: ’Als jouw perfecte match recht voor je staat, zou je dit dan weten?’ Net als in de Amerikaanse versie gaan tien single mannen en vrouwen tijdens een verblijf in een luxe villa op zoek naar hun ware liefde. Door middel van opdrachten, de ’Truth Booth’ en koppelceremonies moeten ze er achter komen wie voor hem of haar door de wetenschap wordt gezien als ideale match.

Als het alle deelnemers lukt hun match te vinden, winnen ze de prijzenpot van tweehonderdduizend euro. Nederlandse singles kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het programma.

De Amerikaanse editie van Are You The One? is sinds 2014 te zien. Inmiddels zijn er acht seizoenen uitgezonden.